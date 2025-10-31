Карл III лишил младшего брата Эндрю титулов и выгнал его из королевской резиденции

Король Великобритании Карл III начал официальную процедуру лишения своего скандального младшего брата, принца Эндрю, королевских титулов и статусов.

Согласно заявлению Букингемского дворца, монарх верит в необходимость этих мер.

Теперь 65-летний родственник монарха официально носит имя Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, без приставки "принц" и статуса "Его королевское высочество". Также он утратил титул герцога Йоркского, который носил более трех десятилетий.

Вместе с утратой почестей Эндрю получил уведомление о прекращении аренды "Роял Лодж" – резиденции с тридцатью спальнями в Виндзорском парке. Содержание поместья ранее обеспечивалось за счет бюджета, однако после ухода Эндрю с публичных обязанностей в 2020 году его статус "работающего члена семьи" был официально аннулирован.

Как сообщают британские СМИ, теперь брат монарха будет проживать в одном из частных поместий в Норфолке, расходы на содержание которого возьмет на себя сам король.

Решение стало логическим завершением скандала, тянущегося еще с конца 2010-х. Причиной стала долгая дружба принца с американским финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в торговле несовершеннолетними. Эндрю отрицал все обвинения, однако в 2022 году урегулировал судебный иск Вирджинии Джуффре, выплатив ей компенсацию. Женщина скончалась в апреле 2024 года в Австралии, незадолго до выхода своих мемуаров.

Вслед за ним покинуть дворец придется и бывшей супруге – Саре Фергюсон. Экс-герцогиня Йоркская, близкая подруга принцессы Дианы, утратила право проживания в "Роял Лодж". Издание Daily Mail сообщает, что на решение повлияла ее многолетняя переписка с Эпштейном и финансовые связи с ним.

Тем временем принцессы Беатрис и Евгения, дочери Эндрю и Сары, сохранили свои звания и статус "Ее королевское высочество".