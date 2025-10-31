Звезда "Иллюзии обмана" Джесси Айзенберг пожертвует свою почку незнакомцу

Актер Джесси Айзенберг сообщил, что пожертвует свою почку незнакомцу. По словам актера, идея стать донором впервые появилась у него порядка десяти лет назад, однако тогда его заявку проигнорировали. Позже, в разговоре с врачом, он вновь заявил о желании помочь нуждающимся в этом людям и получил рекомендацию обратиться в нью-йоркский медицинский центр, где программа альтруистического донорства активно развивается.

Айзенберг подчеркнул, что процедура, по его мнению, "практически безрисковая" и может спасти чью-то жизнь.

"Допустим, человеку X нужна почка в Канзас-Сити, и его ребенок не подходит в качестве донора. Но если подхожу я – этот человек сможет получить мою почку, а его ребенок, возможно, сможет помочь кому-то другому", – объяснил актер принцип обменной донорской цепочки.





В США в листе ожидания трансплантации почек сегодня числятся почти сто тысяч человек. Именно дефицит доноров, по словам Айзенберга, стал одной из причин, по которой он решил сделать шаг к живому донорству.

Актер давно занимается благотворительностью и регулярно сдает кровь. Его решение, по признанию самого Джесси, стало естественным продолжением личных принципов.