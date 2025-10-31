Блогера Аяза Шабутдинова приговорили к 7 годам колонии

Пресненский суд Москвы огласил приговор бизнес-коучу и блогеру Аязу Шабутдинову, обвиненному в масштабном мошенничестве.

По решению суда, предприниматель проведет семь лет в исправительной колонии общего режима и выплатит штраф в пять миллионов рублей. Кроме того, он обязан компенсировать ущерб тем, кто пострадал от его действий.

История длиной почти в два года подошла к финалу. Следствие утверждало, что Шабутдинов продавал онлайн-курсы, обещая участникам шанс на "новую жизнь в бизнесе". По материалам дела, ущерб оценили более чем в 57 миллионов рублей по 113 эпизодам мошенничества.

Перед оглашением приговора Шабутдинов произнес последнее слово. "Два года в СИЗО – это потеря друзей, потеря доверия, которого никогда не вернуть", – сказал он. Коуч также подчеркнул, что извинился перед всеми, кто пострадал, и вернул деньги тем, кто принял компенсацию.



Он признал, что "падение не происходит внезапно" – по его словам, к этому привел стремительный рост и потеря контроля над собственным бизнесом.



"Я перестал сомневаться в себе и в своих решениях, – признался он, – и это стало началом конца".

По словам очевидцев, во время заседания блогер выглядел спокойно и сдержанно, а в руках вновь держал книгу, как впрочем, и на всех последних заседаниях.

Слушания по делу начались в конце 2023 года. Тогда Шабутдинов был арестован по обвинению в обмане слушателей своих курсов. Весной этого года его адвокаты сообщили, что часть потерпевших получила компенсацию в размере около 18 миллионов рублей.

Теперь, после почти двух лет следствия, финальная точка поставлена. Приговор вступит в силу после возможной апелляции.