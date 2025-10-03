В Сети завирусилось видео с Кейт Миддлтон, спустившейся на шпильках по трапу истребителя

В Сети набирает популярность ролик с Кейт Миддлтон, которая на шпильках спустилась по трапу истребителя. Этот момент был снят во время ее визита на базу Королевских ВВС Конингсби, где супруга принца Уильяма впервые появилась в роли почетного командующего. Это назначение она получила еще в 2024 году.

Для выхода Кейт выбрала элегантный костюм-двойку в клетку от Bella Freud, дополнив его однотонным топом Alexander McQueen и лодочками на каблуке Stuart Weitzman. В качестве украшений она надела серьги с драгоценными камнями, которые раньше носила принцесса Диана, а также брошь в форме крыла – символ ВВС.

Публику особенно впечатлил момент, когда Кейт в туфлях на каблуках спустилась по узкому трапу спиной вперед. Пользователи не скрывали эмоций: одни восхищались ее грацией, другие признавались, что не рискнули бы повторить такой трюк даже в кроссовках.





Во время визита принцессе показали учебный центр "Тайфун будущего", где она попробовала себя в роли пилота на авиасимуляторе. По словам военных, Кейт уверенно управляла виртуальным истребителем и даже сделала мертвую петлю, за что получила шуточное прозвище "прирожденный пилот". Сама же принцесса отметила, что ее дети наверняка обидятся, узнав, что она испытала такой аттракцион без них, и добавила, что младший сын Луи хочет в будущем стать летчиком.

В рамках своего визита Кейт пообщалась с военными и их родными, с юмором заметила, что стоило бы ей надеть платье, и провела время за чашкой чая.

Напомним, возвращение Миддлтон к королевским обязанностям стало возможным после тяжелого лечения: в прошлом году она перенесла хирургическое вмешательство и публично сообщила о диагнозе – рак. Сегодня принцесса находится в ремиссии, однако ее внешний вид и перемены в образе до сих пор активно обсуждают поклонники.