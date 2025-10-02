Ида Галич призналась, что составила завещание еще до рождения дочери

Телеведущая и блогер Ида Галич призналась в шоу "Есть вопросики", что уже несколько лет имеет нотариально заверенное завещание. Документ был подготовлен еще до появления на свет дочери и фиксирует порядок распоряжения имуществом в случае непредвиденных обстоятельств. В первую очередь речь идет о будущем ее первенца, сына Леона, которому сейчас пять лет.

В своих публикациях Галич подчеркнула, что не видит в подобном шаге ничего необычного. По ее мнению, заранее оформленные юридические документы позволяют чувствовать контроль и спокойствие за судьбу близких. Такой практичный подход стал неожиданным для многих ее поклонников, однако сама телеведущая настаивает, что забота о семье включает и такие аспекты.

Летом 2025 года звезда во второй раз стала матерью, родив дочь Татьяну от предпринимателя Олега Ледвича, с которым она обручена. Сын Леон же от первого брака с блогером Аланом Басиевым. Пара рассталась в 2020 году, но Ида Галич всегда подчеркивала, что стремится сохранить для ребенка стабильную атмосферу. Ледвич, в свою очередь, воспитывает дочь Анну от предыдущих отношений, и телеведущая не раз отмечала, что старается выстраивать с девочкой доверительные отношения.