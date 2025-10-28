Звезда "Полицейского с Рублевки" Роман Попов умер после рецидива рака мозга

Актер Роман Попов, известный зрителям по роли следователя Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки", ушел из жизни после продолжительной болезни. Ему было 40 лет.

Опухоль мозга впервые диагностировали у Попова несколько лет назад. После успешного лечения он вернулся к работе, но летом 2024 года болезнь вновь дала о себе знать. В августе артист рассказывал, что из-за осложнений почти утратил зрение.

Попов был не только актером, но и человеком с ярким чувством юмора, которое не покидало его даже в трудные периоды. Он признавался, что болезнь научила его ценить жизнь и не терять самоиронию.





Самой узнаваемой ролью артиста стал Мухич – добродушный и наивный следователь, ставший одним из символов сериала. Попов признавался, что боялся стать заложником одной роли, но после полюбил персонажа.

После успеха проекта он сыграл в спин-оффе "Детективное агентство Мухича", где его партнершей по съемкам была Софья Каштанова. Помимо актерской карьеры, Попов участвовал в КВН и юмористических шоу.

Несмотря на тяжелое лечение, артист продолжал шутить. Он говорил, что химиотерапию воспринимал как "чит-код ускорения" – способ быстрее вернуться к жизни.

Роман Попов почти двадцать лет был женат на Юлии Поповой. У них трое детей – Федор, Елизавета и Марта.