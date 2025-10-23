Стало известно, как Джастин Бибер относится к вражде между Хейли и Селеной Гомес

Слухи о соперничестве между Хейли Бибер и бывшей девушкой мужа Джастина Бибера Селеной Гомес ходят не первый год. Как сообщает инсайдер, сам артист поощряет высказывания жены в адрес совей экс-избранницы.

Инсайдер утверждает, что Джастин и Хейли намерены "подогревать интерес" к себе, даже если это связано с вечной темой конфликта с Селеной. В отличие от них, Гомес, накануне обручившаяся с музыкальным продюсером Бенни Бланко, хочет оставить в прошлом все эти драмы.

По его словам, Бибер полностью на стороне жены и считает, что ее острые комментарии – это проявление любви и преданности. Хейли же, как известно, недавно негодовала из-за того, что ее бренд Rhode часто сравнивают с Rare Beauty Селены Гомес. Она отметила, что не собирается конкурировать с людьми, "которые ее не вдохновляют". После этих слов фанаты Селены обвинили Хейли в высокомерии.

Гомес в ответ призвала поклонников "оставить девушку в покое" и отметила, что подобные слова от посторонних людей не могут повлиять на ее жизнь.

Тем временем певица и актриса, похоже, действительно старается дистанцироваться от конфликта. Как сообщает издание, Селена и Бенни пришли к выводу, что зрелость и молчание – лучший способ не подливать масла в огонь.

История напряженных отношений между Селеной, Джастином и Хейли тянется уже много лет. Гомес рассталась с Бибером в 2018 году, а спустя несколько месяцев он женился на Хейли. С тех пор поклонники то и дело находят поводы сравнивать двух женщин, хотя обе звезды не раз публично просили прекратить обсуждения.