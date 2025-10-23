Фигуристка Евгения Медведева готовится к серьезной операции на обе ноги

Фигуристка Евгения Медведева призналась, что ей предстоит операция на обе ноги из-за проблем со стопами, которые появились после многолетней спортивной карьеры.

По словам двукратной чемпионки мира, у нее диагностирована сильная деформация стоп, из-за которой она испытывает боль и не может вести активный образ жизни. Спортсменка рассказала, что решение об операции далось ей непросто, но другого выхода нет.

"У меня сильно выраженный вальгус, который мешает мне жить в повседневной жизни. Я не могу долго ходить, бегать, прыгать. Это, конечно, последствия спорта и нагрузок, но частично и врожденное", – поделилась Медведева в своем блоге.

Звезда также сообщила, что с детства живет с особенностью – одна нога у нее длиннее другой почти на три сантиметра, поэтому она постоянно носит специальную стельку только под одной ногой.

Недавно Евгения сделала ринопластику, чтобы восстановить нос, поврежденный после столкновения с другой фигуристкой во время тренировок в Канаде. Кроме того, спортсменка призналась, что установила виниры. По ее словам, из-за перенесенного остеопороза зубы сильно пострадали.

Сегодня 25-летняя Медведева редко выходит на лед, но активно занимается собой и участвует в телевизионных проектах. На шоу "Звездные танцы" она познакомилась с танцором Ильдаром Гайнутдиновым, с которым у нее завязались романтические отношения. Пара недавно отдыхала на Мальдивах, а сама Евгения не скрывает, что счастлива.