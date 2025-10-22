Юлия Барановская появилась на публике после экстренной госпитализации в Салехарде

Телеведущая Юлия Барановская оказалась на грани между жизнью и смертью во время командировки в суровый Ямал. Во время интервью с многодетной семьей в рамках проекта "Большие семьи большой страны" у звезды экрана внезапно начались адские боли в животе. Медики экстренно доставили ее в Салехардскую окружную больницу, где сразу же прооперировали. Как выяснилось, причиной кризиса стали серьезные осложнения после тяжелых родов, преследовавшие женщину долгое время.

Осложнения оказались настолько серьезными, что потребовалось не одно, а два хирургических вмешательства подряд. Дни в больничных стенах стали испытанием для телезвезды. Рядом с ней в этот сложный период находились самые близкие – мама Татьяна Владимировна и старший сын Артем, который позже вынужден был вернуться к учебе в столице.

Уже через несколько дней после выписки Барановская появилась на премьере шоу "Форт. Возвращение легенды", поразив всех изменившейся внешностью. Телеведущая признается, что сильно похудела и еще чувствует слабость, но скрывать свое состояние не стала. По ее словам, она получила невероятную поддержку от поклонников, многие сообщения от которых до сих пор не удается прочитать.

Несмотря на медицинские ограничения и запрет поднимать тяжести, Юлия Барановская уже вернулась к работе, провела совещание с командой и даже появилась на съемочной площадке своего знаменитого ток-шоу. Столь стремительное возвращение к профессиональной деятельности многих удивило, но сама звезда уверена, что именно работа поможет ей полностью восстановиться после пережитого кошмара.