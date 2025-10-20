Британская актриса Ванесса Кирби впервые стала матерью. 37-летняя звезда фильмов "Фантастическая четверка: Первые шаги" и "Миссия невыполнима" родила ребенка от своего возлюбленного – бывшего профессионального лакроссиста Пола Рэбила. Радостной новостью спортсмен поделился в личном блоге, опубликовав трогательные кадры из дома с новорожденным и его матерью.





На одном снимке Рэбил держит малыша на груди, а на другом актриса отдыхает рядом с ребенком в спальне. Публикация сопровождалась коротким признанием в благодарности за здоровье семьи и первые дни отцовства. По словам спортсмена, появление ребенка стало для него новым жизненным этапом, который одновременно "замедляет и пробуждает".





Пол и Ванесса пока не раскрывают имя и пол ребенка, предпочитая сохранить личные подробности в тайне.

Актриса подтвердила беременность весной 2025 года, появившись с заметным округлившимся животом на красной дорожке фильма "Фантастическая четверка: Первые шаги" в Мехико. Там она представила ленту в компании партнеров по съемкам – Педро Паскаля, Джозефа Куинна и Эбона Мосс-Бахраха.

Отношения Кирби и Рэбила начались осенью 2022 года. Сначала они старались не афишировать роман, однако в конце 2023-го спортсмен официально подтвердил их связь, опубликовав совместные фотографии.

Для Ванессы Кирби это не только личный, но и профессионально символичный период: во время работы над "Фантастической четверкой" актрисе пришлось носить искусственный живот – роль совпала с реальной беременностью.