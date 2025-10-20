Юра Борисов вышел в свет с семьей на фоне слухов о разводе

Актер Юра Борисов вместе с семьей появился на премьере фильма "Алиса в стране чудес", тем самым развеяв слухи о проблемах в браке. На красной дорожке артист позировал с супругой Анной Шевчук и дочерьми – десятилетней Марфой и восьмилетней Акулиной. Семья выглядела сплоченной и спокойной, предпочитая не вступать в разговоры с прессой.

За последние месяцы имя Борисова не раз появлялось в заголовках таблоидов. Интернет активно обсуждал его возможный развод и слухи о новом романе. Однако появление актера в полном составе семьи стало очевидным ответом на все спекуляции. Было видно, между супругами сохраняются хорошие отношения, а дети чувствовали себя уверенно и свободно на публике.

Юра и Анна поженились в 2014 году. С тех пор актер неоднократно отмечал, что именно семья остается для него главным ориентиром, несмотря на стремительный карьерный рост. Его супруга Анна Шевчук не только спутница жизни, но и профессиональный партнер – она помогает мужу с выбором ролей и ведением переговоров, фактически являясь его агентом.

Напомним, после съемок в фильме "Анора" Юра Борисов получил признание международных критиков и был выдвинут на престижные кинопремии, включая "Оскар" и "Золотой глобус".