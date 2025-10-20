Виктория Боня подала в суд на 19-летнюю невесту Григория Лепса

Блогерша и избранница артиста поссорились еще летом. В августе Виктория Боня подала в суд на Аврору Кибу и требует извинений.

Телеведущая Виктория Боня подала в суд на невесту Григория Лепса – Аврору Кибу. Поводом стало оскорбительное заявление, где та обвинила Боню в предоставлении услуг интимного характера.

Конфликт начался после того, как звезда "ДОМа-2" высказалась о финансовом положении будущей супруги артиста. Телеведущая предположила, что роман и последующая помолвка Кибы с Лепсом могли быть связаны не только с чувствами, но и с материальными интересами. В ответ Аврора публично обвинила Викторию в продаже интимных услуг, заявив, что якобы телеведущая "берет по три тысячи евро за встречу с женатыми мужчинами".

После этой перепалки Боня решила защищать свою репутацию в правовом поле. Еще в августе телеведущая направила иск о защите чести и достоинства, требуя официальных извинений от Авроры Кибы. По словам адвоката Бони, его подопечная намерена довести дело до конца и доказать, что подобные высказывания недопустимы.

Напомним, Аврора Киба впервые вышла в свет летом прошлого года. Лепс представил 18-летнюю на тот момент девушку своей невестой. Многие осудили пару за разницу в возрасте – Григорий старше своей избранницы на 44 года. Однако пару это не смущает. Сама Киба ловко отбивается от хейтеров, называет себя женой Лепса.

