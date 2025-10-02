Сидни Суини подтвердила роман с 44-летним продюсером Скутером Брауном

28-летняя американская актриса Сидни Суини больше не скрывает роман с музыкальным продюсером, миллионером Скутером Брауном. Пару заметили фотографы в Лос-Анджелесе, когда они держались за руки по дороге на ужин.

Слухи о романе ходили и раньше: их видели вместе в Италии на свадьбе Джеффа Безоса и Лорен Санчес, но тогда пара избегала лишнего внимания. Теперь же очевидно, что отношения перестали быть тайной.





44-летний Скутер Браун – один из самых влиятельных продюсеров в индустрии. Он руководит агентством SB Projects, в разное время сотрудничал с Джастином Бибером, Арианой Гранде, Канье Уэстом и Деми Ловато. В 2013 году журнал Time включил его в список ста наиболее значимых фигур в мире шоу-бизнеса. Сегодня его капитал оценивается примерно в полмиллиарда долларов.

Ранее Браун был женат на активистке Яэль Коэн. В этом союзе на свет появились трое наследников Скутера. Однако три года назад супруги оформили развод.

Личная жизнь Сидни Суини тоже не раз становилась темой для обсуждений. На протяжении семи лет она строила отношения с предпринимателем Джонатаном Давино. Дело даже дошло до помолвки, а свадьба должна была состояться в мае 2025-го. Но планы так и не были реализованы. После этого актрису связывали слухи с коллегой Гленном Пауэллом и музыкантом Колсоном Бейкером, бывшим женихом Меган Фокс.