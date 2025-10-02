Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние достигло 500 млрд долларов

Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние перешагнуло отметку в 500 млрд. долларов. Ключевым фактором стал рост акций компании Tesla, которые выросли в цене почти на 4%. В результате всего за один день капитал Маска увеличился на 9,3 млрд. К окончанию торгов 1 октября его состояние немного снизилось и составило около 499 миллиардов, но сам факт уже вошел в историю.

По данным Forbes, нынешний рекорд – не предел. Если тенденция сохранится, бизнесмен может стать первым в мире триллионером уже к весне 2033 года.

Сегодня Маск значительно обогнал Ларри Эллисона, сооснователя Oracle, оставив его позади на внушительные 150 млрд. долларов. Впрочем, конкуренты миллиардера явно не успевают за его темпами: с марта 2020 года капитал Илона увеличился более чем в 20 раз – с 24,6 млрд до нынешних масштабов.

Хотя именно Tesla остается визитной карточкой миллиардера (его доля в компании оценивается в 191 млрд. долларов), львиную долю богатства формирует и SpaceX. Открытая Маском в начале нулевых годов компания сегодня оценивается в 400 млрд., и 42% акций принадлежат лично ему.

На фоне финансовых побед жизнь предпринимателя не обходится без громких скандалов. Его имя не раз оказывалось в центре обсуждений – от упоминаний в деле Эпштейна до семейных разногласий с бывшими женами и детьми. Всего у Маска 13 детей, и отношения с ними далеко не всегда безоблачные.