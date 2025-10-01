Seville вышла замуж за TONI

Российская певица Seville (Севиль Велиева) и артист TONI (Антон Гайворонский) связали себя узами брака. Судя по кадрам, которые пара выложила в Сеть, церемония прошла в теплой и атмосферной обстановке. Молодожены обменялись клятвами и вышли к гостям, сияя от счастья.

История их отношений началась в 2022 году, однако долгое время пара тщательно скрывала подробности личной жизни. Лишь в прошлом году на дне рождения Seville стало известно, что они обручены. Тогда артисты лишь смущенно подтвердили догадки, но предпочли не делиться деталями.

Seville на свадебной церемонии предстала в элегантном платье нежного оттенка с драпировкой, дополнив образ классическим букетом розовых пионовидных роз. TONI выбрал строгий черный костюм, в петлице которого красовался крупный бутон в тон наряду невесты.





Свои публикации они сопроводили треками, которые символично связаны с их историей. Seville выбрала песню TONI "Забываю прошлое", а сам музыкант – композицию Artik & Asti "Вселенная".

