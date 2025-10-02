Дженнифер Лопес раскритиковали за видео без макияжа

56-летняя Джей Ло показала себя без мейкапа. В блоге певицы появилось видео, на котором она, пританцовывая под свою песню Birthday, наносит уходовые средства на лицо. Под роликом артистка написала: "Каждый день мой день рождения".

Несмотря на попытку продемонстрировать естественность, реакция поклонников оказалась неоднозначной. В комментариях многие отметили, что певица якобы не обошлась без фильтров.

"Здесь нет ничего настоящего", "С десятью фильтрами, конечно, натурально", "Ребят, откройте глаза", – пишут комментаторы.



Это не первый случай, когда внешний вид Лопес вызывает споры в Сети. Ранее фанаты обсуждали возможную пластику носа, но сама звезда отрицала, что когда-либо прибегала к хирургии. Джей Ло настаивает на том, что ухаживает за собой естественным образом.



Не меньше внимания вызывает и личная жизнь певицы. В прошлом году Дженнифер рассталась с Беном Аффлеком, а в январе этого года официально развелась. Их история считалась одной из самых романтичных в Голливуде: в начале 2000-х они были помолвлены, спустя два десятилетия воссоединились, но их отношения снова закончились расставанием. Позже Лопес призналась, что считает развод "лучшим, что с ней случалось", а Аффлек объяснял, что им просто не удалось прийти к общему взгляду на жизнь.