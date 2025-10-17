Сооснователь и гитарист рок-группы Kiss Эйс Фрейли скончался из-за травмы головы

16 октября стало известно о смерти Эйса Фрейли, одного из создателей культового коллектива Kiss. Музыканту было 74 года. Информацию подтвердили его близкие, опубликовав официальное заявление, в котором выразили глубокое горе и благодарность всем, кто разделил с ними утрату.

По словам семьи, последние часы артист провел в окружении родных. Они отметили, что Эйс навсегда останется в их памяти как человек с добрым сердцем, заразительным смехом и огромной любовью к жизни.

Фрейли почувствовал себя плохо еще в конце сентября – он поскользнулся и упал в студии, где работал над новым альбомом. После госпитализации его состояние сначала оценивалось как стабильное, но позже медики диагностировали кровоизлияние в мозг. Из-за этого музыкант вынужден был отменить все концерты и сосредоточиться на лечении.



Официальная причина смерти пока не названа, однако представители семьи сообщили, что Эйс "ушел спокойно".



Свою скорбь выразили бывшие коллеги по Kiss – Пол Стэнли и Джин Симмонс. Они подчеркнули, что вклад Фрейли в развитие группы невозможно переоценить: он стоял у самых истоков, помог сформировать фирменное звучание и навсегда стал частью истории Kiss.

Эйс вырос в Бронксе и с юности увлекался музыкой. Гитаре он научился самостоятельно, без преподавателей. В 1973 году Фрейли вместе с Симмонсом, Стэнли и Питером Криссом создал группу Kiss, которая позже перевернула представление о рок-сцене.





Фрейли стал автором сценического образа Space Ace – персонажа с космическим гримом и дымящейся гитарой, которая со временем стала символом группы. Его энергетика на сцене, нестандартный стиль и особая манера игры сделали его одним из самых узнаваемых рок-музыкантов XX века.

После ухода из Kiss в начале 80-х Фрейли основал собственный проект Frehley’s Comet, а затем занялся сольным творчеством. Последний альбом артиста – "10 000 вольт" – вышел в 2023 году.



