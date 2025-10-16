Оксана Самойлова впервые высказалась о разводе с Джиганом

Блогер и предпринимательница Оксана Самойлова впервые публично подтвердила развод с рэпером Джиганом, поставив точку в череде слухов, которые обсуждались около месяца. Официальное заявление прозвучало во время презентации новой песни Ольги Бузовой "Не надо", где мать четверых детей появилась без обручального кольца.

Иск о расторжении брака был подан 6 октября, а первое судебное заседание назначено на 28 октября 2025 года. Таким образом завершается почти многолетняя история отношений, начавшаяся еще в конце нулевых и ставшая одной из самых обсуждаемых в российском шоу-бизнесе. За эти годы супруги пережили несколько кризисов, громкое примирение после скандала 2020 года, а затем и символическую повторную свадьбу в 2022-м. Однако сохранить семью, несмотря на публичные попытки, не удалось.

Поклонники давно догадывались о разладе. В личных публикациях Самойлова намекала на усталость и внутреннее выгорание, признавая, что ей тяжело постоянно быть идеальной. Эти высказывания совпали с исчезновением совместных фото и редким появлением Джигана в семейных кадрах. После подачи документов на развод артист и его супруга сохраняли молчание, пока Оксана не подтвердила слухи лично, отметив, что подобные решения не даются легко, особенно после стольких лет вместе.

В разговоре с журналистами блогер подчеркнула, что не ищет в этом событии повода для пиара, как предполагали некоторые комментаторы, и что съемки нового реалити-шоу семьи не связаны с расставанием. По ее словам, процесс сопровождается разными эмоциями: есть дни спокойные и есть моменты, когда накатывает тоска.

"Мы никак это не комментировали и не подтверждали. [Чувствую себя] по-разному. Бывают дни, когда получше, бывают дни, когда похуже. 17 лет – это не один день и не один год", – сказала пока еще жена рэпера.

Оксана Самойлова родила от Джигана дочерей Ариелу, Лею, Майю и сына Давида. Многодетная мать отмечает, что дети по-разному реагируют на перемены, но семья старается сохранить стабильность и доброжелательную атмосферу.