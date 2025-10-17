Рэпер Macan сообщил, когда пойдет в армию

Российский рэпер Андрей Косолапов, выступающий под псевдонимом Macan, официально подтвердил, что 28 ноября отправится на срочную службу в армию. Об этом артист сообщил в своем телеграм-канале, опровергнув многочисленные слухи о том, что якобы он покинул страну, чтобы избежать призыва.

Исполнитель подчеркнул, что не уезжал за границу и не скрывался от военкомата, назвав распространяемую в СМИ информацию выдумками. По его словам, дата отправки утверждена официально, и служба станет для него новым жизненным этапом. На фоне подготовки к армии артист распрощался с автомобилем BMW M5, выставив его на продажу через официального дилера, и намекнул, что воспринимает это как символический шаг перед переменами.

Ранее вокруг музыканта разгорелся скандал. В середине октября появились сообщения, что он не явился в военкомат, хотя, по данным источников, получил повестку. Впоследствии отец рэпера опроверг эти сведения, а сам Macan объяснил, что служба была перенесена по установленным срокам. Среди возможных мест прохождения срочной службы СМИ называли Семеновский полк, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Macan впервые упомянул о своем намерении отдать долг Родине еще 6 октября, опубликовав фото из военкомата. Тогда поклонники неоднозначно восприняли новость, предположив, что артист попытается избежать призыва, но позже он заверил аудиторию в обратном. Исполнитель подчеркнул, что осознанно готовится к службе и не намерен прекращать творческую деятельность – его команда продолжит выпуск музыкальных релизов в период отсутствия артиста.