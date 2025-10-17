Александра Трусова и Макар Игнатов обвенчались и крестили сына

Фигуристка Александра Трусова и ее супруг, спортсмен Макар Игнатов, венчались и крестили сына Михаила. Оба события состоялись в один день и стали продолжением важных перемен в жизни пары, которые за последний год пережили сразу несколько значимых этапов – свадьбу, рождение ребенка и теперь церковное таинство.

О личной церемонии Трусова рассказала в своем телеграм-канале, сопроводив новость снимком свидетельств о венчании и крещении. Таким образом одна из самых известных российских фигуристок подчеркнула, что официальное оформление брака в прошлом году теперь получило духовное подтверждение.

Летом 2024 года спортсменка вышла замуж за Макара Игнатова и взяла его фамилию. А уже в марте 2025-го стало известно, что Александра ждет ребенка. Первенец пары появился на свет 6 августа. Несмотря на плотный спортивный график, супруги нашли время для участия в таинствах и решили объединить оба события в одну дату – 17 октября.

Поклонники пары отметили символичность выбора: именно 17-е число не раз фигурировало в их отношениях – в этот день состоялись важные события, связанные с их совместной историей.

Для самой Трусовой прошедший год стал временем личных открытий и новых смыслов. Олимпийская призерка известна не только своими спортивными рекордами, но и вниманием к традициям. Макар Игнатов, в свою очередь, продолжает соревновательную карьеру и активно поддерживает супругу, сопровождая ее на публичных мероприятиях.

Александра Трусова – серебряный призер Олимпийских игр 2022 года, бронзовый медалист чемпионата мира и двукратный призер чемпионатов Европы. В историю фигурного катания она вошла как первая спортсменка, выполнившая пять четверных прыжков в одной программе. Макар Игнатов – серебряный призёр чемпионата России и двукратный победитель финала Кубка страны.