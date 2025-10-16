Том Круз и Ана де Армас расстались мосле девяти месяцев отношений

Голливудская актриса Ана де Армас и легендарный Том Круз больше не вместе. Их роман, длившийся около девяти месяцев, закончился, как утверждают источники, по взаимному решению.

Близкие к актерам отмечают, что расставание прошло спокойно – без конфликтов и публичных драм. По словам инсайдеров, звезды пришли к выводу, что их союз не имеет будущего, и решили сохранить теплые отношения в дружеском формате.

Несмотря на разрыв, Ана и Том продолжат сотрудничать профессионально. В скором времени они снова встретятся на съемочной площадке – актриса утверждена на роль в новом триллере "Глубже", где Круз выступает продюсером и исполнителем главной мужской роли.

По словам инсайдера, между ними действительно была искра, но "со временем она угасла". При этом оба относятся друг к другу с уважением и ценят совместно проведенное время.

Недавно Ану заметили в Санта-Монике, где она занималась в одном спортзале с коллегой Круза по фильму "Топ Ган: Мэверик" Майлзом Теллером. После тренировки актеры ненадолго пообщались и разъехались по своим делам.

Роман Круза и де Армас развивался стремительно: их впервые заметили вместе на ужине в Лондоне перед Днем святого Валентина. Том ухаживал красиво – дарил цветы, редкие издания книг и ювелирные украшения. Для Аны, страстной любительницы путешествий, он даже организовывал частные перелеты – они могли в любой момент отправиться в любую страну.

Весной актеры появились на вечеринке в честь 50-летия Дэвида Бекхэма, а летом отдыхали на яхте у берегов Менорки. В июле их видели на концерте Oasis на стадионе "Уэмбли" и во время короткого отпуска в американском Вудстоке.