Ирина Дубцова получила государственную награду от Владимира Путина

Певица Ирина Дубцова отмечена медалью "За труды в культуре и искусстве". Указ подписал сам президент России Владимир Владимирович Путин.

В документе сообщается, что исполнительница хита "О нем" отмечена наградой за весомый вклад в развитие отечественной культуры, а также за творческую деятельность, которую Ирина ведет уже много лет.

Новость о награждении быстро распространилась по соцсетям. Сама певица разместила публикацию у себя в блоге, приложив скрин документа и поблагодарив слушателей за поддержку.

Фанаты Дубцовой в комментариях активно поздравляли артистку, называя медаль заслуженной. По их словам, каждая песня певицы отличается глубоким смыслом и сильными эмоциями.

Напомним, Ирина Дубцова стала известна после участия и победы в проекте "Фабрика звезд", а позднее закрепила успех как автор песен, которые исполняют многие популярные артисты.

Кроме Дубцовой, награды получили и другие представители российской эстрады. Так, орден "За заслуги в культуре и искусстве" вручили исполнителю и композитору Александру Маршалу, а также выпускнику "Фабрики звезд" Роману Архипову и клавишнику группы "Земляне" Андрею Дубровину.

Напомним, до этого произошел конфликт между Ириной Дубцовой и Игорем Крутым. Композитор считает себя человеком, который сыграл важную роль в становлении певицы в начале карьеры. Он отметил, что так и не дождался от Дубцовой благодарности.