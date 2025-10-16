Ким Кардашьян подробно рассказала о причинах расставания с Канье Уэстом

Ким Кардашьян впервые за долгое время подробно описала, как девятилетний союз с Канье Уэстом превратился для нее в зону постоянной нестабильности. В подкасте Call Her Daddy звезда призналась, что решающими причинами для расставания стали ощущение отсутствия эмоциональной и финансовой безопасности и публичные вспышки экс-супруга, которые задевали ее семью и отражались на детях. По словам Ким, непредсказуемость бытовых решений Уэста доходила до абсурда: от внезапных покупок и исчезновений дорогих машин до резких перемен настроения, из-за чего каждое утро было похоже на лотерею. На фоне этого звезда реалити-шоу все чаще испытывала тревогу и понимала, что в таких условиях невозможно оставаться опорой для детей и сохранять рабочий ритм.

Звезда подчеркнула, что долго пыталась удержать брак ради четверых наследников – Норт, Сейнта, Чикаго и Псалма, – но в итоге поставила во главу угла границы и стабильный распорядок для семьи. Она настаивает, что не препятствует общению отца с детьми, однако сородительство остается непростым: периоды молчания с его стороны сменяются очередными всплесками в соцсетях, где нередко появляются громкие обвинения и пересказы личных эпизодов. Для Ким это стало дополнительным фактором риска – и в бытовом смысле, и в репутационном: на нее ложилась обязанность избавляться от последствий публичных конфликтов и при этом обеспечивать детям привычную повседневность.

Кардашьян также призналась, что после развода долго опасалась профессиональных потерь – индустрия моды и искусства долго ассоциировала в связке с Уэстом, но карьера лишь ускорилась. Съемки, деловые проекты и новые роли подтвердили, что самостоятельная траектория для нее жизнеспособна. При этом прошлые скандалы все еще касаются и личной жизни: потенциальные партнеры порой отступают, боясь вновь оказаться в эпицентре чужих публичных разборок. Пока Ким сознательно выбирает одиночество, концентрируясь на детях и работе, а к будущим отношениям предъявляет другие критерии – от интеллектуальной совместимости до уважения границ.

Формально брак Ким и Канье завершился в 2022 году, однако последствия громких заявлений, давних обид и разночтений в интерпретациях все еще тянется за обоими. Кардашьян старается переводить фокус на прагматичные задачи: стабильные расписания, безопасную среду и понятные правила для детей. Ее нынешняя позиция – меньше реагировать на провокации и больше инвестировать в предсказуемость семейной рутины, где скандалам не остается места, а взрослые решения принимаются не на эмоциях, а с прицелом на долгую дистанцию.