Фигуристка Евгения Медведева: "Чем серьезнее я настроена, тем ярче у меня помада!"

На карте Москвы недавно появилась новая спортивно – модная точка: парфюмерно-косметический бренд Avon открыл на территории PadelHub на Нижних Мневниках фирменный падел-корт. На светском открытии собрались десятки гостей, журналистов и инфлюенсеров, но все же главной героиней вечера была амбассадор бренда, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева. В рамках сотрудничества она представила новинку – помаду Ultra, а также вместе с генеральным директором "Avon Россия" Натальей Делло приняла участие в дружеском звездном падел-турнире, дав символичный старт новому сезону.

Завершив в 2021 году свою спортивную карьеру, 25-летняя Медведева начала активно участвовать в спортивно-театральных проектах, и буквально нарасхват у премиальных брендов. По ее словам, коллаборация с Avon помогает ей не только раскрыться внешне, но и постоянно осваивать что-то новое и интересное.

– Женя, наверное, вам было довольно легко сегодня на дружеском турнире. Вы раньше о таком виде спорта вообще слышали?

– Честно говоря, выходя на корт очень нервничала. Признаюсь, ракетку держала всего один раз в жизни. Сегодня – во второй. Падел, который считается самым быстрорастущим видом спорта в мире, представляет собой ракеточный спорт, как большой и настольный теннис, сквош и бадминтон. Ко мне сегодня многие подходят: "Ой, да вы наверняка в падел играете, вы же спортсменка". Увы, времени осваивать его у меня не было, и вот благодаря прекрасной инициативе Avon у меня появился такой классный опыт.

– Предложение стать лицом бренда как вы восприняли?

– С энтузиазмом. Фигурное катание не только спорт. Оно находится в тесной связке с искусством, с красотой. И я очень рада быть амбассадором такого вдохновляющего бренда, который видит в женщине не только внешнюю привлекательность, но и мощную внутреннюю красоту, силу и энергию. Мне это близко, я разделяю это видение на все сто процентов.

Красота человека – это фундамент уверенности в себе, помогающий преодолевать все барьеры и смело идти к своим целям.

– Макияж для вас важен в жизни? Владеете этим инструментом красоты?

– Можно сказать, что это важная часть моей жизни, и чем старше я становлюсь, тем больше я уделяю времени уходу за собой. Краситься умею, и очень даже неплохо. Опыт большой: косметикой я стала пользоваться лет с 11.

Мой тренер Этери Георгиевна Тутберидзе требовала, чтобы девушки всегда выходили красивые, даже на тренировку. Она повторяла нам, что если ты внешне готов, значит, сознание само приходит в норму, в полную готовность.

И это не шутка: когда выходишь на международную арену, то макияж действительно такая завершающая черта. А помада – именно та точка, которую ты ставишь на пути к победе. Потом выходишь и добиваешься всего, что наметила, ставишь мировые рекорды.





– Повседневный макияж какой предпочитаете?

– Нашему сотрудничеству с Avon уже почти год, и я очень благодарна, что теперь могу максимально экспериментировать с косметикой, по-разному краситься – и под настроение, и под мероприятие. Уже подметила: чем серьезнее я настроена, тем ярче у меня помада!

– Говоря о вашей постоянной активности: как отдыхаете? Любите путешествовать?

– Обожаю! Я была в таких местах, которые настолько поражают воображение, что ты даже порой не веришь, что тут находишься. Это заряжает энергией на весь следующий год. Этим летом наконец сбылась моя мечта: я побывала в Италии на отдыхе. Была там давно, в 19 лет принимала участие в ледовом шоу Bolzano Passion Gala, но времени было критически мало, толком не успела ничего увидеть. И вот в этот раз я погуляла по Флоренции, потом поехала в Милан. Но… заболела. Так что надо будет обязательно вернуться. Рим ждет.

На Мальдивы также слетала. Но это был классический "тюлений" отдых. Хотя я и не фанатка пляжного отдыха, но чувствую, что остро нуждаюсь в солнышке. Много любимых мест и в России. Я, если честно, очень хочу устроить себе тур туристический: Иваново, Плес, Нижний Новгород. Съездить в Кисловодск, на Камчатку, на Алтай. Так что планов много…

– А что по планам рабочим? Вы же ежегодно участвуете в ледовых шоу. В этом году зрители вас на льду увидят?

– О планах вообще не люблю распространяться. Большой спорт остался в прошлом, но, тем не менее, лед я не оставляю. В настоящее время уже идет подготовка к участию в ледовом шоу Евгения Плющенко "Спящая красавица", которое запланировано на 2–3 ноября 2025 года в Санкт-Петербурге. Так что фокусируюсь на этом. Фигурное катание не отпускает.