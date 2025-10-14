Московский суд начнет процесс по делу о разводе Джигана и Оксаны Самойловой

Московский суд назначил дату слушания по делу о разводе одной из самых известных пар российского шоу-бизнеса – блогера и предпринимательницы Оксаны Самойловой и рэпера Джигана (Дениса Устименко). Первое заседание назначено на 28 октября 2025 года, следует из материалов мирового суда. Иск был подан Самойловой и зарегистрирован 6 октября, госпошлина по делу оплачена.

Брак Оксаны и Джигана длился почти 13 лет. Пара зарегистрировала отношения в конце 2012 года, после чего обзавелась четырьмя детьми: дочерьми Ариелой, Леей и Майей и сыном Давидом. В разные годы семью активно обсуждали в медиа – как из-за кризисов в отношениях, так и из-за публичных примирений.

Первый серьезный разлад произошел в 2020 году, когда артист был госпитализирован во Флориде после проблем с зависимостями. В тот период его поведение активно обсуждалось в прессе, а Самойлова заявляла о намерении подать на развод, но спустя несколько месяцев супруги примирились. В 2022 году пара даже отпраздновала десятилетие брака повторной свадебной церемонией, которую транслировали в прямом эфире в соцсетях. Однако стабильность в их отношениях продлилась недолго.

Слухи о расставании появлялись и позже. В прошлом году Самойлова отправилась на отдых в Сочи без мужа, что вновь вызвало волну обсуждений. Впоследствии пара публично заявила, что остается вместе. Через год после этих событий стало известно о подаче иска.

Пока стороны не давали комментариев относительно причин расставания. В соцсетях Оксана Самойлова продолжает публиковать лайфстайл-контент и фото с детьми, не поднимая тему развода. Джиган также хранит молчание.