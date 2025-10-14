В Сети обсуждают фото Паулины Андреевой с маленьким ребенком на руках

Паулина Андреева поделилась редкой фотографией, сделанной во время отпуска во Франции. На кадре 37-летняя актриса держит на руках малыша и счастливо улыбается.

Публика гадает, кто же этот ребенок. Большинство уверено, что это ее сын Иван, которого артистка родила в браке с Федором Бондарчуком в 2021 году. Но часть подписчиков считает, что мальчик слишком мал для четырех лет. Сама Паулина не дала никаких комментариев, оставив поклонников гадать.



В эти дни звезда "Метода" проводит на побережье Сен-Жан-Кап-Ферра – курорте, который знаменит своими виллами и вечеринками. Компанию ей составили близкие друзья, среди которых Екатерина Варнава, Светлана Устинова и продюсер Илья Стюарт.



Отношения Андреевой и Бондарчука уже не раз становились предметом слухов. В прошлом году режиссер стал выходить в свет без обручального кольца. Ряд СМИ сообщал, что супруги подали на развод, а актриса переехала в Петербург вместе с ребенком. По данным инсайдеров, после расставания ей осталась квартира на Неве. Фамилию мужа она решила сохранить, официально став Паулиной Андреевой-Бондарчук.

Напомним, звезды стали мужем и женой в шесть лет назад после длительного романа. Для Федора Сергеевича этот союз стал вторым – до этого он был в браке со Светланой Бондарчук почти четверть века и воспитал двоих детей.