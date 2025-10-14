Ирина Шейк намекнула, что примет участие в новом шоу Victoria's Secret

Ирина Шейк подогрела слухи о возвращении в Victoria’s Secret. В блоге модели появились снимки, которые дали понять поклонникам, что скоро модель снова выйдет на подиум легендарного шоу.

На фотографиях 39-летняя Ирина запечатлена в расслабленной домашней атмосфере: она позирует без одежды, укрывшись лишь рукой, примеряет легендарный розовый халат бренда и позирует рядом со своим черным псом. Под публикацией модель написала загадочную фразу: "Еще несколько ночей, шагов и взглядов – и я уже на подиуме Victoria’s Secret".



Эта подпись мгновенно вызвала волну обсуждений – фанаты уверены, что Шейк вновь выйдет на подиум известного шоу. В комментариях поклонники пишут: "Ждем, когда снова увидим тебя среди ангелов!" и "Кажется, возвращение уже не за горами". Однако часть подписчиков считает, что Ирина просто решила вспомнить прошлогодний выход.



Напомним, в 2024 году супермодель участвовала в показе Victoria’s Secret, который прошел в Нью-Йорке впервые за последние шесть лет. Тогда на подиуме появились также Кэндис Свейнпол, Кейт Мосс, Алессандра Амбросио, Адриана Лима и другие звезды модельного бизнеса.



В этом году шоу Victoria’s Secret пройдет 15 октября, и, судя по реакции поклонников, все ждут, что Ирина вновь появится в числе главных звезд вечера.

