Актер Алек Болдуин попал в ДТП с отцом Хейли Бибер

Голливудский актер Алек Болдуин стал участником ДТП в Хэмптоне – его автомобиль врезался в дерево. В салоне вместе с 67-летним артистом находился его брат Стивен Болдуин – отец модели Хейли Бибер. К счастью, оба не пострадали.

Авария произошла 13 октября на шоссе Монток, куда братья направлялись после участия в Международном кинофестивале в Хэмптоне. Болдуин управлял Range Rover, принадлежащим его супруге Хиларии. По словам актера, инцидент случился из-за другого водителя, который резко подрезал их машину.

"Чтобы не врезаться в мусоровоз размером с кита, я врезался в дерево. Оно раздавило мою машину – вернее, машину моей жены. Мне очень жаль", – рассказал позже артист.

Свидетели происшествия видели, как Алек и Стивен осматривали разбитый внедорожник. Передняя часть автомобиля была полностью смята. Актер разговаривал по телефону, а его брат снимал повреждения на камеру. На место прибыли полицейские и врачи, которые осмотрели братьев и не нашли серьезных повреждений.

Как отмечают СМИ, авария произошла в сложных погодных условиях – в тот день на северо-востоке США бушевал шторм, вызвавший наводнения и шквалистый ветер.

Позже Болдуин поблагодарил полицию Ист-Хэмптона за оперативность и помощь. Он подчеркнул, что был абсолютно трезв – артист уже почти 40 лет не употребляет алкоголь и запрещенные вещества.

Хилария Болдуин подтвердила, что за рулем был ее муж, а пострадавший Range Rover действительно принадлежит ей. "Спасибо, что беспокоитесь о нас", – написала инструктор по йоге и телеведущая, недавно участвовавшая в американском шоу "Танцы со звездами".