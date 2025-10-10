Леди Гага появится в фильме "Дьявол носит Prada 2"

Леди Гага официально присоединилась к актерскому составу сиквела "Дьявол носит Prada". Сегодня 39-летнюю певицу впервые заметили на съемочной площадке в Милане.

Съемки проходят в центре модной столицы Италии, где уже несколько дней работает команда проекта. На кадрах, сделанных папарацци, Леди Гага выходит из здания и направляется к автомобилю. На звезде – черный корсетный топ с открытыми плечами и темные брюки. Волосы убраны в гладкий пучок, образ дополняют солнцезащитные очки в ретро-стиле.



По данным западных изданий, роль певицы в киноленте пока держится в секрете. Не исключено, что исполнительница хита Abracadabra сыграет камео или воплотит на экране образ, связанный с миром моды – близким ей по духу.



В съемках также участвуют Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Мерил Стрип, которые вновь вернулись к своим культовым персонажам. Сюжет сиквела не раскрывается, однако, по информации инсайдеров, история будет разворачиваться вокруг трансформации модной индустрии в эпоху цифровых медиа.

На площадке ранее заметили Донателлу Версаче – дизайнер появится в эпизодической роли. Выход "Дьявол носит Prada 2" запланирован на май следующего года – ровно через двадцать лет после премьеры оригинального фильма.