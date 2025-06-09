Билли Айлиш рассекретила роман с актером 30-летним актером, поцеловавшись на балконе

Билли Айлиш больше не скрывает отношения с 30-летним актером Натом Вулфом. Певицу заметили в Италии – звездную пару сфотографировали на балконе отеля в центре Венеции во время страстного поцелуя.

На опубликованных кадрах Айлиш в повседневном образе – футболка-поло в полоску, свободные джинсы и минимальный макияж. Вулф, известный по фильмам "Виноваты звезды" и "Плоть и кости", также выбрал расслабленный стиль: белая футболка и классические джинсы.

Влюбленные обнимались, пили шампанское и делали селфи, не скрывая нежности. По словам очевидцев, артистка и актер выглядели абсолютно счастливыми.





Этот выход стал неофициальным подтверждением их отношений, о которых ходили слухи еще с прошлого года – тогда Вулф снялся в клипе Билли Chihiro, где исполнил роль ее возлюбленного. Сама Айлиш в интервью называла сюжет клипа "историей о неизбежной связи".

Вулф, как и Айлиш, занимается музыкой – он композитор и продюсер. Общие интересы, как предполагают фанаты, и стали основой нового романа.

Билли Айлиш ранее уже была в отношениях с рэпером 7:AMP, актером Мэттью Тайлером Ворсом и певцом Джесси Резерфордом. После последнего разрыва артистка делала заявление, что не намерена делиться подробностями личной жизни.

Ранее сообщалось, что Билли Айлиш сняла видео под популярный трек российских исполнителей "Гламур".