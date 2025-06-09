Билли Айлиш рассекретила роман с актером 30-летним актером, поцеловавшись на балконе

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Слухи о романе между актером и певицей ходили после совместных съемок в клипе. Теперь стало известно, что Билли Айлиш и Нат Вулф вместе отдыхают в Италии.

Билли Айлиш больше не скрывает отношения с 30-летним актером Натом Вулфом. Певицу заметили в Италии – звездную пару сфотографировали на балконе отеля в центре Венеции во время страстного поцелуя.

На опубликованных кадрах Айлиш в повседневном образе – футболка-поло в полоску, свободные джинсы и минимальный макияж. Вулф, известный по фильмам "Виноваты звезды" и "Плоть и кости", также выбрал расслабленный стиль: белая футболка и классические джинсы.

Влюбленные обнимались, пили шампанское и делали селфи, не скрывая нежности. По словам очевидцев, артистка и актер выглядели абсолютно счастливыми.

Билли Айлиш и Нат Вулф. Фото: Legion-Media

Этот выход стал неофициальным подтверждением их отношений, о которых ходили слухи еще с прошлого года – тогда Вулф снялся в клипе Билли Chihiro, где исполнил роль ее возлюбленного. Сама Айлиш в интервью называла сюжет клипа "историей о неизбежной связи".

Вулф, как и Айлиш, занимается музыкой – он композитор и продюсер. Общие интересы, как предполагают фанаты, и стали основой нового романа.

Билли Айлиш ранее уже была в отношениях с рэпером 7:AMP, актером Мэттью Тайлером Ворсом и певцом Джесси Резерфордом. После последнего разрыва артистка делала заявление, что не намерена делиться подробностями личной жизни.

Ранее сообщалось, что Билли Айлиш сняла видео под популярный трек российских исполнителей "Гламур". 

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

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