Рэпер Macan может стать фигурантом уголовного дела за уклонение от службы в армии

23-летнему рэп-исполнителю Андрею Косолапову, более известному как Macan, осталось меньше трех недель, чтобы явиться в военкомат, иначе его ждут серьезные последствия – от возбуждения уголовного дела до федерального розыска.

По данным Mash, за последний год он проигнорировал шесть повесток. Седьмое уведомление уже направлено по адресу его регистрации в Раменках. Если оно также останется без ответа и до 20 октября артист не появится в военкомате, ему грозит блокировка банковских счетов, лишение водительских прав и ограничение на выезд за пределы страны. В худшем случае – до двух лет лишения свободы.

Пока же Косолапов, судя по публикациям в социальных сетях, продолжает гастрольный тур по регионам. Несмотря на грозящие санкции, он активно выступает и собирает полные залы.

К слову, летом Macan уже привлек внимание, когда за один месяц получил более сорока штрафов за нарушения правил дорожного движения, в том числе за частое превышение скорости и неправильную парковку. Общая сумма взысканий составила свыше 80 тысяч рублей, часть которых до сих пор не оплачена.