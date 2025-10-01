Рэпер HammAli сообщила, что скоро впервые станет отцом

У рэпера HammAli (Александра Алиева) и его жены Эмилии скоро родится ребенок. Артист сам сообщил радостную новость и показал романтические фотографии, где супруги обнимаются, а будущая мама нежно держит округлившийся живот.

"Я безмерно благодарен Всевышнему за все, что происходит в моей жизни, и мне очень захотелось поделиться этим с вами! Скоро мы станем папой и мамой", – признался музыкант.

Новость быстро разлетелась по соцсетям. В комментариях под публикацией коллеги и поклонники оставили десятки поздравлений. Первой откликнулась певица Асия, написавшая: "Дай Бог здоровья вам и малышу". Теплые слова поддержки адресовали исполнителю и его избраннице также Ида Галич, DJ Smash, Артем Качер и другие звезды.

История любви HammAli и Эмилии развивалась стремительно. Свадьбу они сыграли осенью год назад в Сочи. Праздник длился несколько дней и стал настоящим событием: в числе приглашенных были Navai, Bahh Tee, Elman с супругой, Миша Марвин и Сергей Жуков. Праздничные кадры тогда активно разлетелись по соцсетям, но сам артист долгое время оберегал личную жизнь и практически не показывал жену.

Только спустя несколько месяцев после свадьбы он впервые опубликовал фото Эмилии и посвятил ей трогательную композицию "Песня для жены". Теперь же семья артиста ждет самого важного события – рождения первенца.