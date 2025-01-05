Малыши на подходе: знаменитые пары, которые ждут пополнения в 2025 году

2025-й обещает быть насыщенным радостными событиями в жизни знаменитостей. Многие звездные пары готовятся к одному из самых важных моментов – рождению ребенка. Кто-то станет родителем впервые, а кто-то уже наслаждается опытом семейной жизни с детьми. Мы собрали подборку известных пар, которые ожидают пополнения в наступившем году.

Анна Заворотнюк и Тимур Исмаилов





Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк и ее супруг ожидают первенца. Анна объявила о беременности в декабре 2024 года, поделившись трогательной фотографией.

Лиза Моряк и Сарик Андреасян





Актриса и режиссер готовятся стать родителями во второй раз. В 2023 году у пары родилась дочь Элизабет, а теперь они снова ждут малыша.

Арсений Шульгин и Лиана Шульгина





Сын певицы Валерии также готовится к рождению второго ребёнка. Ожидается, что у пары будет мальчик.

Александр Петров и Виктория Антонова





Первенца ждет и один из самых популярных российских актеров вместе со своей возлюбленной, на которой женился спустя несколько дней после знакомства. Пара поделилась радостной новостью в конце 2024 года.

Венсан Кассель и Нара Баптиста





В Голливуде тоже ожидается беби-бум. Французский актер и его молодая супруга станут родителями в начале 2025 года. Этот ребенок станет для него е

Дженнифер Лоуренс и Кук Марони





Звезда фильма "Голодные игры" и ее муж готовятся к рождению второго ребёнка. Судя по сроку беременности, пополнение в их семье произойдет уже в начале года.

Меган Фокс и Колсон Бейкер (Machine Gun Kelly)



