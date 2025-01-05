Малыши на подходе: знаменитые пары, которые ждут пополнения в 2025 году

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Наступивший год будет особенным для многих звездных пар, ведь совсем скоро их жизнь наполнится новым смыслом благодаря появлению малышей.

2025-й обещает быть насыщенным радостными событиями в жизни знаменитостей. Многие звездные пары готовятся к одному из самых важных моментов – рождению ребенка. Кто-то станет родителем впервые, а кто-то уже наслаждается опытом семейной жизни с детьми. Мы собрали подборку известных пар, которые ожидают пополнения в наступившем году.

Анна Заворотнюк и Тимур Исмаилов

Анна Заворотнюк. Фото: соцсети

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк и ее супруг ожидают первенца. Анна объявила о беременности в декабре 2024 года, поделившись трогательной фотографией.

Лиза Моряк и Сарик Андреасян

Лиза Моряк и Сарик Андреасян. Фото: соцсети

Актриса и режиссер готовятся стать родителями во второй раз. В 2023 году у пары родилась дочь Элизабет, а теперь они снова ждут малыша.

Арсений Шульгин и Лиана Шульгина

Арсений и Лиана Шульгины. Фото: соцсети

Сын певицы Валерии также готовится к рождению второго ребёнка. Ожидается, что у пары будет мальчик.

Александр Петров и Виктория Антонова

Александр Петров и Виктория Антонова. Фото: соцсети

Первенца ждет и один из самых популярных российских актеров вместе со своей возлюбленной, на которой женился спустя несколько дней после знакомства. Пара поделилась радостной новостью в конце 2024 года.

Венсан Кассель и Нара Баптиста

Венсан Кассель и Нара Баптиста. Фото: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE / www.legion-media.ru

В Голливуде тоже ожидается беби-бум. Французский актер и его молодая супруга станут родителями в начале 2025 года. Этот ребенок станет для него е

Дженнифер Лоуренс и Кук Марони

Дженнифер Лоуренс. Фото: YouTube / @Dior

Звезда фильма "Голодные игры" и ее муж готовятся к рождению второго ребёнка. Судя по сроку беременности, пополнение в их семье произойдет уже в начале года.

Меган Фокс и Колсон Бейкер (Machine Gun Kelly)

Меган Фокс и Machine Gun Kelly. Фото: ZUMA Press/www.legion-media.ru

    Актриса также рассекретила интересное положение осенью 2024 года. Однако ее беременность омрачена слухами о расставании пары. Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру".
Евгений Елисеев

Редактор

 

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