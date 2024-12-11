Собрала вещи и уехала: беременная Меган Фокс рассталась с Machine Gun Kelly

Через несколько месяцев, в начале весны 2025-го, 38-летняя актриса Меган Фокс должна родить ребенка от рэпера Колсона Бэйкер, более известного как Machine Gun Kelly. Однако в конце ноября, во время отпуска в Колорадо, пара внезапно рассталась, о чем сообщили инсайдеры TMZ.

Пара собиралась провести День благодарения вместе, но совместные выходные сорвались после того, как Меган обнаружила нечто в смартфоне избранника. Расстроенная увиденным Фокс тотчас собрала вещи и уехала от него. Теперь она даже не хочет выходить на связь с отцом будущего ребенка.

Интересно, что актриса рассекретила беременность за несколько недель до расставания и на фоне ранних заявлений о невозможности продолжать отношения с 34-летним Machine Gun Kelly. Меган якобы устала от неадекватного поведения возлюбленного. Источники говорят, что Колсон разбивал гитары, бил бокалы о свою голову и даже нападал на тех, кто стоял на его пути.

Напомним, у Меган Фокс трое сыновей от актера Брайана Остина Грина – 12-летний Ноа Шеннон, 10-летний Боди Рэнсом и восьмилетний Джорни Ривер. Этот брак актрисы продлился 10 лет. В 2020-м пара оформила развод.