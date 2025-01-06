Деми Мур получила статуэтку "Золотой глобус" за роль в "Субстанции"

62-летняя голливудская звезда Деми Мур одержала победу на премии "Золотой глобус" в номинации "Лучшая актриса в комедийном или музыкальном фильме", обойдя Эми Адамс, Синтию Эриво, Карлу Софию Гаскон, Майки Мэдисон и Зендею. Актрису наградили 5 января в Лос-Анджелесе за работу в нашумевшей картине "Субстанция". Этот фильм больше не был отмечен наградами на премии.

Стоит отметить, что статуэтка "Золотой глобус" стала первой для Деми Мур. Ранее ее номинировали на данную премию дважды. Актриса могла стать лауреатом еще в 1991 году за роль в фильме "Привидение" или в 1997-м – за работу в киноленте "Если бы стены могли говорить".

Российский актер Юра Борисов также был номинирован на премию "Золотой глобус" в этом году (за роль второго плана в драмеди "Анора"), однако остался без статуэтки. В номинации его обошел Киран Калкин за работу в картине "Настоящая боль".

Завершившаяся в Калифорнии премия "Золотой глобус" стала 82-й по счету. Ее называют репетицией "Оскара" из-за незначительной разницы между списками лауреатов. Премия американской киноакадемии состоится 2 марта 2025 года в Лос-Анджелесе.