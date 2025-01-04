Ксения Бородина призналась, что разочарована отдыхом на Бали

В преддверии Нового года Ксения Бородина вместе с женихом Николаем Сердюковым и дочерьми улетела в Индонезию. Телеведущая решила провести новогодние праздники на Бали, которое является популярным местом среди российских туристов.

Спустя несколько дней Ксения неожиданно призналась, что разочарована отдыхом на острове. По мнению телезвезды, к Бали приковано неоправданно много внимания. Мол, среди минусов – дожди, грязь и пробки. При этом знаменитость понимает, что прилетела в несезон.

Бородина рассказала о своей большой любви к Пхукету, где она привыкла отдыхать в январе. Как отметила Ксения, после пандемии коронавируса тайцы превратили свой остров в сказку, чего нельзя сказать об индонезийском курорте.

"Сказочное Бали не мое. Поэтому в следующий Новый год – только Пхукет", – написала 41-летняя телеведущая.

Напомним, месяцем ранее Ксения Бородина объявила о помолвке с Николаем Сердюковым. Избранник сделал телезвезде предложение руки и сердце в Эрмитаже, после чего она опубликовала в Сети фото помолвочного кольца, стоимость которого, согласно оценкам экспертов, составляет 2,5 миллиона рублей.