На первый концерт Седоковой после смерти Яниса Тиммы не продали ни одного билета

Анна Седокова планировала провести День святого Валентина на сцене, но ее возвращение к концертной деятельности оказалось не таким триумфальным, как можно было ожидать. Запланированное выступление певицы в Алматы 14 февраля пока что остается под вопросом – за две недели до концерта не продан ни один билет.

Этот концерт должен был стать первым публичным появлением Седоковой после трагической смерти ее бывшего мужа Яниса Тиммы. Однако, как стало известно, желающих провести романтический вечер под хиты экс-солистки "ВИА Гры" пока не нашлось. Организаторы удивлены столь низким спросом: столики остаются свободными, а стоимость бронирования (150 тысяч тенге, или около 28 тысяч рублей) явно не привлекает публику, несмотря на включенный депозит на еду и напитки.



Некоторые поклонники объясняют свое нежелание посещать мероприятие тем, что на фоне личной трагедии певицы атмосфера концерта может показаться слишком печальной. Другие и вовсе считают, что Анне стоит взять паузу, прежде чем возвращаться к активной деятельности. Кроме того, известно, что знакомые покойного Яниса Тиммы даже пытаются сорвать выступление Седоковой.



Пока официальных заявлений об отмене концерта не поступало, но если ситуация не изменится, организаторам, возможно, придется пересмотреть планы. Анна Седокова, несмотря на обстоятельства, не комментирует ситуацию.



Напомним, 17 декабря в подъезде московской пятиэтажки было обнаружено тело Яниса Тиммы. Рядом с ним был обнаружен смартфон, на заставке которого номер Седоковой и просьба сообщить ей о случившемся.



Ранее "Клео.ру" сообщал, что следствие в России отказалось возбуждать уголовное дело по факту смерти Яниса Тиммы.