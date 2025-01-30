75-летняя Мэрил Стрип спаслась от пожара, прорезав дыру в заборе

Лесные пожары в Калифорнии в начале января затронули не только обычных жителей, но и звезд. Среди тех, кому пришлось срочно покидать свои дома, оказалась 75-летняя актриса Мэрил Стрип. Однако ее эвакуация оказалась не такой простой.

Как рассказал племянник актрисы, когда его знаменитая тетя получила уведомление об эвакуации 8 января, перед ней неожиданно возникло препятствие – огромное дерево, рухнувшее прямо на выезд из ее двора. Единственный путь к спасению оказался заблокирован.

Стрип не растерялась и обратилась за помощью к соседям, которые одолжили ей кусачки, которыми звезда фильма "Дьявол носит Prada" вырезала в заборе дыру размером с автомобиль. Благодаря этому актрисе удалось благополучно покинуть зону бедствия.





Стихия нанесла серьезный ущерб многим знаменитостям. Актер Хейли Джоэл Осмент, звезда фильма "Шестое чувство", потерял свой дом в результате пожара в районе Альтадена. Он рассказал, что вместе с жильем утратил коллекцию из 500 виниловых пластинок и пианино, подаренное ему родителями на 18-летие.

Среди других пострадавших звезд – Пэрис Хилтон, Хайди Монтаг и Спенсер Пратт, а также Лейтон Мистер и Адам Броуди. Дом актера Майлза Теллера также был уничтожен огнем.

Ранее сообщалось, что российский актер и музыкант Алексей Воробьев также покинул свой дом в Лос-Анджелесе из-за пожаров.