На борту потерпевшего крушение в США самолета были фигуристы Шишкова и Наумов

Чемпионы мира по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов были в списке пассажиров самолета, который потерпел крушение в Америке.

Спортивная пара возвращалась из Уичито – города, в котором прошел чемпионат Штатов по фигурному катанию. В середине 90-х Шишкова и Наумов завоевали золотые медали на чемпионате мира, став одними из самых ярких представителей российской школы фигурного катания.

По информации, которую предоставила авиакомпания, на борту судна, следовавшего из Канзаса, было 60 пассажиров и 4 члена экипажа. В этот же момент в непосредственной близости выполнял тренировочный полет военный вертолет с тремя военнослужащими.

Как сообщают СМИ, спасатели смогли извлечь из реки Потомак четырех пострадавших, которых затем оперативно доставили на территорию пожарной части аэропорта. Однако количество жертв продолжает расти – по последним данным местных СМИ, число погибших достигло 60 человек.

Предварительно стало известно, что среди возможных пассажиров могла быть и тренер Инна Волянская, работавшая с командой фигуристов из Вирджинии. Также предполагалось, что вместе с родителями мог лететь сын фигуристов Максим Наумов, который принимал участие в американском чемпионате.

Напомним, трагедия случилась в районе Вашингтона. Воздушное судно заходило на посадку в аэропорту имени Рейгана, когда произошло столкновение с военным вертолетом.