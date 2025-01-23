Следствие в России отказалось возбуждать уголовное дело по факту смерти Яниса Тиммы

Муж Анны Седоковой скончался в московском хостеле в середине декабря прошлого года. Произошедшим были шокированы все, начиная от поклонников и заканчивая родными. Последние, к слову, не уверены в том, что Янис Тима самостоятельно принял такое решение. Отец и мать баскетболиста обратились к юристу Кате Гордон и попросили ее докопаться до истины.

Гордон рассказывала, что в первую очередь намерена добиться проверки телефона Яниса и его последних переписок в день смерти. Накануне адвокат сообщила, что уголовное дело возбуждено не будет.

"Мы получили отказ в возбуждении уголовного дела по факту смерти Яниса Тиммы", – кратко объявила блондинка и заявила, что родственники будут обжаловать решение.



А вот на родине 32-летнего спортсмена в Латвии уголовное дело по этому поводу завели. Некоторые приятели Яниса публично обвинили Анну Седокову в причастности к кончине Тиммы. Особенно активно выступает Марк Пугачев, который называет себя близким другом баскетболиста. Блогер утверждает, что Янис был действительно влюблен, а вот артистка только вытянула из мужа все деньги, лишила работы, разбила сердце и бросила.



Юрист Андрей Алешкин считает, что при желании Седокова сможет обратиться в полицию по факту клеветы и обвинений в свою сторону, и правоохранители заведут уголовное дело. Учитывая, как часто друзья Тиммы дают интервью, собрать доказательства будет не сложно, отметил адвокат.

"Прошла кремация, биологического материала нет, какие дополнительные экспертизы выдумывают ''друзья''? Что касается посмертной cудебно-психиатрической экспертизы, то она уже, как я полагаю, проведена", – отмечает эксперт.

Сама Седокова продолжает молчать. Певица лишь однажды высказалась о кончине экс-супруга. 42-летняя поп-звезда просила не писать о произошедшем и заявила, что "последние годы жила в аду".





Напомним, за неделю до страшного решения, которое принял Янис, его и певицу развели. Сообщалось, что баскетболист не хотел расторгать брак и пытался убедить экс-супругу вернуться к нему. Хостел, в подъезде которого нашли бездыханное тело спортсмена, находится напротив дома артистки. Вероятно, он поселился поближе, чтобы помириться с ней.

Ранее сообщалось, что Седокова после развода перечислила мужу 1,2 миллиона рублей.