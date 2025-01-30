Бьюти-блогер Гоар Аветисян задолжала налоговой почти 2 миллиона рублей

Гоар Аветисян – один из самых известных бьюти-блогеров на территории СНГ. Она не только делится своими умениями как мастер макияжа, но и демонстрирует свой роскошный образ жизни в социальных сетях. Известно, что только за 2022 год блогер заработала полмиллиарда рублей.

Однако сейчас дела у звезды интернета, скорее всего, хуже. Журналисты узнали, что Гоар задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) почти два миллиона рублей. Аветисян пока никак не комментировала появившуюся в СМИ информацию.

Кстати, в 2020 году визажист обзавелась часами люксовой марки. Гоар купила аксессуар из белого золота с россыпью драгоценных камней примерно за 1,3 миллиона рублей. А спустя два года блогер приобрела Rolls-Royce Cullinan, стоимость которого варьируется от 30 до 45 миллионов рублей в зависимости от комплектации.

Ранее журнал "Клео.ру" рассказывал об Артеме и Валери Чекалиных, которые выплатили полумиллиардный долг перед налоговой, но через год были задержаны из-за уголовного дела. Бывших супругов подозревают в том, что они незаконно вывели за границу 250 миллионов рублей, предоставив при этом подложные документы.