Бывший муж Лерчек, находящийся под домашним арестом, снова задолжал налоговой

Бизнесмен и блогер Артем Чекалин, а также его бывшая супруга Валерия (известная как Лерчек), уже с октября прошлого года находятся под домашним арестом. Их подозревают в том, что они незаконно вывели за границу 250 миллионов рублей, предоставив при этом подложные документы. Любопытно, что за год до этого пара погасила налоговую задолженность в размере полумиллиарда рублей, избежав благодаря этому более жесткого наказания.

Недавно стало известно, что у Артема Чекалина появился новый долг перед налоговой ― на этот раз всего 175 тысяч рублей. По информации телеграм-канала "Звездач", сумма числится за компанией "Леани", основанной блогером и занимающейся торговлей.

Напомним, что в рамках домашнего ареста и Артему, и Валерии запрещено пользоваться интернетом; недавно суд продлил такую меру пресечения до конца марта. Между тем, косметический бизнес Лерчек, как сообщают источники, прекращает свою работу из-за долгов перед ФНС. Учитывая серьезность этого положения, для бывшей жены Артёма Чекалина сейчас главное ― избежать тюремного срока.

Минувшим летом Валерия Чекалина принимала участие в реалити-шоу "Звезды в джунглях". Там звезда интернета закрутила интрижку с женатым певцом Natan'ом, за что ее раскритиковали зрители.