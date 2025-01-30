Алена Водонаева рассказала о жизни с ограничениями после расстройства пищевого поведения

Блогер, телеведущая и журналист Алена Водонаева поделилась своим опытом восстановления после серьезного расстройства пищевого поведения, которое началось в 2022 году. По ее словам, возвращение к привычному весу затянулось, поэтому она прошла несколько программ детокса, в том числе в Кисловодске и Карелии, а последний раз – весной 2023 года в Подмосковье. За полгода ей удалось избавиться от четырех килограммов.

Врачи рекомендовали отказаться от тяжелой и жирной пищи, а также некоторых продуктов из-за показателей чекапа. Поэтому в течение полутора лет Водонаева не ела пиццу, пасту и бургеры. Недавно она позволила себе немного обычных отварных макарон, но старается держаться выбранного рациона. При этом она не исключает сахар полностью: предпочитает есть его во фруктах и иногда выбирает полезные сладости или горький шоколад, особенно в первой половине дня.

Для нее важно не только следить за весом, но и понимать, как возраст влияет на фигуру. По мнению Алены, плавные формы смотрятся гармонично на молоденьких девушках, тогда как после сорока лет весовые колебания часто воспринимаются иначе.

"Все это сказки ленивых, отговорки, когда говорят, что вот там какие-то женские изменения, это все гормоны. Все это туфта. Рот зашей! Особенно если ты взрослая. Если ты молодушечка, будь с формами и расслабься пока. Это нормально <...> Но когда ты женщина за сорок, и когда у тебя лишний вес, ты тетка", – высказалась 42-летняя телезвезда в недавнем интервью.

Алена Водонаева уверена, что здоровые привычки и рацион – лучшая профилактика набора лишних килограммов в дальнейшем.