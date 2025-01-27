Актриса Наталья Бочкарева выступила против "пассивного" декретного отпуска

Актриса Наталья Бочкарева высказалась о поведении женщин, которые, по ее мнению, слишком увлекаются "пассивным" декретным отпуском. Она считает, что беременность и последующий уход за ребенком не должны становиться поводом для полного отказа от самореализации и личностного развития. Мол, есть женщины, которые сознательно выбирают позицию "ничего не делать" и оправдывают свою пассивность материнскими заботами, хотя многие из таких занятий вполне можно совмещать с карьерой или другими интересами.

"Это все идет оттуда, что "ой, я не должна ни двигаться, ни работать, я должна просто лежать". Ну, и лежи девять месяцев, и обрастай жиром", – сказала Бочкарева в подкасте "Звездная мама".

Актриса считает, что процесс вынашивания и воспитания ребенка – не болезнь и не приговор к неподвижности. Она подчеркнула, что женщина, которая не стремится к каким-либо дополнительным навыкам и профессиональным или творческим достижениям, рискует столкнуться с разочарованием, когда дети подрастут, и у мамы появится много свободного времени. Взрослые дети, по мнению Натальи, не обязаны оказывать постоянную поддержку и находиться рядом, ведь их естественный путь – жить собственной жизнью.

Напомним, у актрисы трое детей. От адвоката Николая Борисова она родила сына Ивана в 2007 году и дочь Марию – в 2008-м. В апреле 2023-го появился на свет третий ребенок артистки. Отцом является ее второй муж Роман.

Ранее Наталья Бочкарева призвала к отказу от токсичной критики. Слова звезды сериала "Счастливы вместе" приводил журнал "Клео.ру".