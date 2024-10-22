"Общество привыкло гнобить": Наталья Бочкарева призвала к отказу от токсичной критики

В современном обществе все чаще заметна тенденция к негативному отношению к успехам других. Зависть, критика и стремление преуменьшить достижения ближних становятся обыденностью. Вместо поддержки и радости за чужие успехи многие предпочитают искать недостатки и осуждать. На это обратила внимание актриса Наталья Бочкарева в недавней беседе с журналистами.

"Общество привыкло гнобить. Оно завидует успеху и не радуется за других людей, к сожалению", – сказала звезда сериала "Счастливы вместе".





Однако в трудные моменты, когда жизнь преподносит серьезные испытания, люди способны объединяться и проявлять лучшие качества, отметила Бочкарева. Мол, в ситуациях, связанных с общими бедами или угрозами, на первый план выходят сочувствие, поддержка и взаимопомощь. Примеры таких проявлений можно увидеть в регионах, где люди ежедневно сталкиваются с трудностями.

"В Донецке, где я бывала неоднократно, такие люди есть. Они не думают о хейте, а, наоборот, друг другу помогают", – рассказала актриса.

По мнению Натальи Бочкаревой, важно, наконец, осознать, что жизнь у каждого из нас одна, и тратить ее на негатив и непродуктивную критику – значит, упускать драгоценное время.