Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта снова попал в аварию

Сын голливудских звезд Анджелины Джоли и Брэда Питта, 21-летний Пакс Джоли-Питт, вновь попал в аварию. В минувшую пятницу молодой человек столкнулся с автомобилем в Голливуде, катаясь на своем электровелосипеде.

По словам очевидцев, Пакс ехал без рук, из-за чего не справился с управлением и врезался в белый автомобиль. Впрочем, инцидент быстро уладили: стороны обменялись контактами и разошлись. В ДТП никто серьезно не пострадал.





Это не первый случай, когда Пакс становится участником аварии. Летом прошлого года он также попал в ДТП на электровелосипеде. Тогда он ездил без шлема и получил травмы, включая порезы на лице и перелом руки.

Кроме того, в мае 2024 года молодой человек разбил свой автомобиль Tesla, врезавшись в грузовик возле одной из киностудий в Голливуде. Сам сын Джоли не пострадал, а вот его машине повезло меньше.

Несмотря на череду аварий, Анджелина Джоли старается поддерживать сына. Источники утверждают, что актриса делает все возможное, чтобы помочь ему справиться с трудностями, и даже старается вовлечь сына в свои проекты.

Например, Пакс был частью команды, работавшей над фильмом "Мария", в котором Джоли сыграла главную роль. Он выступил в качестве ассистента продюсера, и это стало важным шагом в его творческом пути.





Напомним, накануне и сама Анджелина столкнулась с разочарованием. Несмотря на номинацию на "Золотой глобус" за роль Марии Каллас, актрису не включили в список претендентов на "Оскар".



Критики высоко оценили ее работу, а сама Джоли провела активную рекламную кампанию. Она участвовала в популярных шоу и появлялась на обложках журналов. Однако, как утверждают инсайдеры, влияние старых конфликтов с Брэдом Питтом могло сыграть свою роль.

Ранее сообщалось, что Брэд Питт не спешит со свадьбой, но готов снова стать отцом.



