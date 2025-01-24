Гонорар актера Борисова вырос до 2 млн рублей за съемочный день

Российский актёр Юрий Борисов повысил свой гонорар до 2 миллионов рублей за съёмочный день.

По информации 360.ru, ранее смена актёра стоила от 600 до 800 тысяч рублей, но месяц назад сумма увеличилась почти в три раза. Это произошло после того, как актёр был номинирован на "Оскар".

Юрий Борисов стал известен после премьеры фильма "Анора" режиссёра Шона Бэйкера, который получил Золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале. Кроме того, актёр был номинирован на премии BAFTA и SAG Awards. В России он уже получил "Золотого орла" и специальный приз ММКФ. В январе 2025 года его номинировали на "Оскар".

В киноиндустрии Юру Борисова считают адекватным и талантливым человеком, который серьёзно относится к своей работе. Он не снимается в нескольких проектах одновременно и не ограничивается только своими сценами, а читает весь сценарий.





Юра Борисов – личность поистине впечатляющая. В свои 32 года он уже более десяти лет работает в кино.

У него есть несколько совместных проектов с актрисой Анной Шевчук: две дочери и короткометражный фильм "Прости меня, Аня", снятый в благотворительных целях для фонда "Дом с маяком".

Фильмография Борисова насчитывает около 70 проектов, за которые он получил восемь кинонаград. Также он несколько лет работал в театре – в "Сатириконе", "Малом театре" и театральном центре "На Страстном".

В 2021 году Борисов представил сразу две картины на главных кинофестивалях мира: на старейшем смотре в Венеции и в Каннах, куда он вернулся уже в этом году с триумфальной "Анорой".

Ранее журнал Клео.ру писал, что актер номинирован на "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль второго плана".