Юра Борисов номинирован на "Оскар" в категории "Лучший актер второго плана"

Роль Игоря в фильме Шона Бэйкера "Анора" стала судьбоносной для Юры Борисова. Благодаря этой работе актер оказался среди номинантов престижных иностранных кинопремий. Например, в начале 2025 года ему мог достаться "Золотой глобус", но российский артист уступил победу Кирану Калкину.

В четверг, 23 января, стало известно, что Юра Борисов – один из номинантов премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар". 32-летняя звезда "Аноры" поборется за приз в номинации "Лучший актер второго плана". Помимо Борисова и Калкина, на статуэтку претендуют Эдвард Нортон, Гай Пирс, а также Джереми Стронг.

Неделей ранее поступила информация о номинации Юры Борисова на британскую кинопремию BAFTA в аналогичной категории. Конкуренцию ему составят те же коллеги, которые появятся на "Оскаре" и были представлены на "Золотом глобусе".

Интересно, что в 2020-м Юра Борисов в интервью Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) говорил, что не сможет встать наравне с международными актерами, потому что он русский. Однако спустя пять лет благодаря "Аноре" он стал знаменитостью мирового масштаба.