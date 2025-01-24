"Не могу до конца поверить": Деми Мур отреагировала на номинацию на "Оскар"

Накануне Американская киноакадемия огласила список номинантов на премию "Оскар-2025". В числе претендентов на статуэтку за "Лучшую женскую роль" оказалась актриса Деми Мур, которая перезагрузила свою карьеру работой над фильмом "Субстанция".

В новом интервью 62-летняя голливудская звезда прокомментировала номинацию на престижную кинопремию. Она выразила благодарность за признание, но добавила: осознать то, что случилось, пока сложно.

"Я не могу до конца поверить в происходящее", – сказала Деми.

Когда стали появляться сообщения о претендентах на заветную статуэтку, в Лос-Анджелесе появились новые пожары, из-за чего Мур всю ночь была бдительной. Огонь бушевал недалеко от ее дома. По словам актрисы, это заставляет ее быть более смиренной во многих вещах.

Напомним, Деми Мур стала лауреатом премии "Золотой глобус". Она получила статуэтку за главную роль в "Субстанции". Актриса впервые одержала победу на престижной кинопремии, хотя ранее многие режиссеры внушали ей, что ее профессиональные данные довольно посредственны. Теперь же говорят, что у нее большие шансы получить "Оскар". Церемония вручения премии Американской киноакадемии запланирована на 2 марта 2025-го.