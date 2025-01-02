Ида Галич объявила о помолвке с Олегом Ледвичем

Год назад стало известно о новом романе Иды Галич. Некоторое время телезвезда скрывала от общественности избранника, и только во второй половине 2024-го подтвердила слух об отношениях с бизнесменом Олегом Ледвичем. А в начале 2025-го блогер объявила о помолвке.

По словам Иды Галич, избранник сделал ей предложение в конце ноября. Тогда пара отправилась в ОАЭ, где насыщенно провели время. Как отметила телеведущая, жизнь является лучшим сценаристом, и пишет историю тоненьким пером.

Галич также объяснила, почему скрывала от общественности радостную новость больше месяца. Как выяснилось, 34-летняя знаменитость хотела в первую очередь разделить счастливый момент с родственниками и друзьями. Также блогер прикрепила фотографию, на которой она запечатлена с возлюбленным. На снимке также можно разглядеть помолвочное кольцо.

"Я очень счастлива", – написала Ида в своем телеграм-канале.





Этот брак станет для Иды Галич вторым. В декабре 2020 года телеведущая развелась с Аланом Басиевым, от которого родила сына Леона. Этот союз продлился лишь 2,5 года. Ранее знаменитость рассказывала, как была вынуждена притворяться перед публичной во время развода. Ее слова приводил женский журнал "Клео.ру".